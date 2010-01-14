"Кернел" намерен купить контрольный пакет Allseeds Group

Группа компаний "Кернел" намерена купить контрольный пакет акций Allseeds Group за 42 млн. долл.

Как сообщили УНИАН в Украинской аграрной конфедерации, группа компаний "Кернел" купила холдинг Allseeds Group ("Зерноторговая компания").

«Это крупнейшая сделка на рынке подсолнечного масла в истории Украины», – отмечается в сообщении.

На официальном сайте группы компаний «Кернел» сообщается, что «Кернел» 13 января 2010 года заключила соглашение об опционе на покупку, предоставляющем ей право приобрести контрольный пакет акций группы компаний Allseeds Group.

«Кернел» выплатит денежное вознаграждение в размере 42 млн. долл. за указанный контрольный пакет акций при условии получения компанией разрешения от Антимонопольного комитета Украины на приобретение и успешного завершения комплексной проверки деятельности группы Allseeds Group, которая проводится в настоящий момент компанией «Кернел».

Справка УНИАН. ООО «Кернел-Трейд» – одна из крупнейших в Украине агропромышленных компаний, входит в число крупнейших украинских экспортеров подсолнечного масла и зерновых культур. Направления бизнеса: экспорт подсолнечного масла и зерновых культур, продажи бутилированного подсолнечного масла на внутреннем рынке, предоставление услуг по перевалке зерновых грузов в порту Ильичевска, сельскохозяйственная деятельность. Активы компании: Полтавский маслоэкстракционный завод, Приколотнянский и Волчанский маслоэкстракционные заводы (Харьковская обл.), зерновой портовой терминал «Трансбалктерминал», 24 элеватора, 85 тыс. га арендованных сельскохозяйственных земель.

В Украине "Кернел" представляют торговая компания "Кернел-Трейд" и компания "Кернел-Капитал", действующая на рынке ценных бумаг, на международных рынках – компания "Инерко".

Торговые марки компании: «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота».

Группа Allseeds Group ведет основную деятельность в Украине и занимается производством и экспортом растительного масла. Производственные активы Allseeds Group расположены в Украине и включают в себя маслодобывающие предприятия – ОАО «Кировоградолия» и ООО «Экотранс» (Николаев), восемь хлебоприёмных предприятий, терминал для перегрузки и экспорта масла и другое.