Казахстан намерен расширять площади под сою

В Казахстане имеются возможности для расширения посевов сои до 200 тыс. га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ахылбек Куришбаев, сообщает АПК-Информ.

«Соя, которую хотят покупать у нас китайцы, в условиях Казахстана растет только при орошении. А у нас орошаемых земель чуть более 1,3 млн. га. Это наиболее востребованные земли и давно уже имеют своих хозяев», - отметил он на брифинге в министерстве 14 января.

По его словам, в настоящее время соя в Казахстане выращивается на 50 тыс. га.

А.Куришбаев подчеркнул, что разговоры о передаче земель сельскохозяйственного назначения для выращивания сои китайской стороне надуманы и не имеют под собой никакой основы.