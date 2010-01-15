Латвия производит электричество из зерна

Украинский поставщик альтернативных энерго-технологий ZORG Украина начнет сотрудничать с латвийской EcoGen, чтобы создать в нашей стране биогазовые станции мощностью в 1 и 0,5 МВт. Они будут работать на кукурузном силосе и зерне соответственно, сообщает Зерно он-лайн.

Как сообщает АльянсМедиа, данный проект особенно актуален для Латвии после остановки Игналинской АЭС, которая, по прогнозам руководителя отдела продаж Latvenergo Гатиса Юнгханса, спровоцирует рост цен на электроэнергию в 2010-м году.

Сейчас, после достижения принципиальных соглашений между заказчиком и исполнителем, проект находится на стадии планирования работ и получения необходимых разрешений.