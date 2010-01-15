Евросоюз выдал первые в 2010 г. лицензии

Еврокомитет по зерновым 08 января выдал лицензии на ввоз в страны ЕС 138,857 тыс. тонн мягкой пшеницы (причерноморской). Лицензии выданы в рамках первого квартального транша субквоты на импорт пшеницы среднего и низкого качества, сообщает Зерно он-лайн.

Общий объем квартальной субквоты – 594,597 тыс. тонн, а годовой – 2378,387 тыс. тонн.

В 2009г. Евросоюз в рамках субквоты импортировал, преимущественно, украинское зерно.

Европейские источники отмечают, что в настоящее время испанские импортеры в рамках квот проявляют интерес, в основном, к уже поставленной и ожидающей таможенной очистки пшенице. "Свежие" закупки украинской фуражной пшеницы затормозились, поскольку текущие цены считаются недостаточно конкурентоспособными.