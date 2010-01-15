Частные компании Египета предпочитают российскую пшеницу

По данным АПК-Информ, по итогам 2009 года российская пшеница стала лидерам по объемам импорта частными компаниями Египта. Напомним, что более половины импорта данного зерна в страну осуществляет государственная компания GASC.

В прошлом году частный сектор импортировал почти 4,2 млн. тонн (из общего объема импорта в 9 млн. тонн). При этом, доля зерна российского происхождения, импортированного египетскими частными трейдерами, составила около 60% (2,5 млн. тонн). Также частные компании активно импортировали украинскую пшеницу (11%), несмотря на то, что данное зерно ни разу не смогло победить в гостендерах.

Кроме того, «частники» закупали польскую (8%) и германскую (5%) пшеницу, а также турецкое, французское и казахстанское зерно.

Напомним, что лидерами египетского рынка частных импортных закупок пшеницы являются такие компании как Cairo 3 A, Abo Donkol, Cargill, Venus International, кроме того крупные мукомольные компании все больше увеличивают объемы прямых импортных закупок пшеницы.

Частные египетские компании-импортеры пшеницы входят в число постоянных участников ежегодной зерновой конференции в г. Шарм-эль-Шейх.

Международная зерновая конференция-2010 состоится 13-16 апреля (Шарм-эль-Шейх, Hyatt Regency 5*).