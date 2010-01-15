Кандидат на пост Президента Сергей ТИГИПКО убежден, что украинский рынок минеральных удобрений нуждается в защите.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.ТИГИПКО.

«Отмена пошлины на импорт удобрений из России означает вытеснение с рынка отечественных производителей и дальнейшее перераспределение собственности», - сказал С.ТИГИПКО, комментируя информацию о вероятной отмене импортных пошлин на аммиачную селитру, поставляемой российскими заводами.

«Само появление вопроса об отмене пошлин вызывает удивление, - отметил С.ТИГИПКО. – Беспошлинная торговля – это хорошо, но только тогда, когда производители находятся в равных экономических условиях». По словам политика, стоимость газа для российских химических заводов почти в четыре разы меньше, чем для украинских. “При условиях, когда две трети себестоимости – это цена газа, говорить о честной конкуренции за потребителя не приходится”, - констатировал С.ТИГИПКО.

«Аммиачная селитра - базовый продукт для украинских аграриев. Отмена импортных пошлин является пагубным для украинских заводов. Делать это можно только после либерализации газовых цен в России и ни на день раньше», – уверен С.ТИГИПКО. Он считает, что снятие защитных барьеров ускорит перераспределение собственности в химической отрасли в интересах российского капитала. «Здесь кроется большая опасность: Россия производит достаточное количество удобрений, и приобретение украинских заводов может стать легким способом избавиться от серьезного конкурента», - предостерегает С.ТИГИПКО.