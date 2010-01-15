Пошлина на ввоз сахара-сырца в страны Таможенного союза

Пошлина на ввоз сахара-сырца в Казахстан, Россию и Белоруссию в феврале останется на январском уровне и составит 140 долларов за тонну, сообщает сайт Таможенного союза, сообщает Агро Перспектива.

С 1 января 2010 года на территории трех стран начал действовать единый таможенный тариф. Для регулирования импорта сахара была взята российская модель плавающей шкалы пошлины, которая зависит от цены на сахар на Нью-Йоркской сырьевой бирже. Стороны также договорились, что Казахстан до 2019 года сможет беспошлинно ввозить определенный объем сахара-сырца для промышленной переработки внутри страны. Пошлина устанавливается на основе среднемесячной цены на сахар-сырец за предыдущие три месяца. Согласно мониторингу, среднемесячная цена на сырец в октябре-декабре 2009 года составила 509,59 доллара за тонну. Таможенный союз намерен регулировать ввоз сахара-сырца с помощью размера пошлин, чтобы стимулировать своих производителей сахарной свеклы. Сахар, произведенный из сахара-сырца, не будет поставляться на рынки членов союза, а будет экспортироваться в третьи страны. Стороны уже согласовали баланс поставок сахара на 2010 год. В частности, Белоруссия в будущем году сможет поставить в Россию 150 тысяч тонн свекловичного сахара, в Казахстан — 50 тысяч тонн. Внутреннее потребление сахара в Белоруссии должно составить 350–360 тысяч тонн.