Мировое производств зерна может сократиться в 2010 году

Маркетинговый аналитик Американской пшеничной ассоциации Чед Уэйгенд, (Chad Weigand) поделился с читателями своим мнением о перспективах рынка пшеницы в 2010 году, сообщает Агро Перспектива.

Начало нового года, по его мнению было ознаменовано новыми тенденциями в мировой торговле пшеницей, которые появились под воздействием таких факторов, как избыточное предложение пшеницы и глобальный экономический спад. В 2009–2010 маркетинговом году мировое производство пшеницы составило 674 млн. тонн, немного уступив рекордному объему производства 2008–2009 маркетингового года в размере 682 млн. тонн. Рост производства стал причиной того, что соотношение запасов к потреблению достигло самого высокого уровня с 2001–2002 маркетингового года и составило 30%. Избыточное предложение зерна, скорее всего, приведет к сокращению мирового производства в 2010 году. По предварительным прогнозам в США сокращение площадей сева пшеницы составит 3%. При этом ожидается, что площади сева мягкой краснозерной озимой пшеницы (Soft Red Winter — SRW) сократятся на 15%. Избыточное предложение твердой пшеницы дурум на мировых рынках также может привести к сокращению площадей, отводимых для выращивания этой пшеницы. Несмотря на то, что Украина засеяла больше озимой пшеницы, чем в прошлом году, страна вряд ли сможет рассчитывать на высокую урожайность из-за холодной, сухой погоды. В 2009 году в России была создана Объединенная зерновая компания, целью которой является увеличение производства зерна и развитие инфраструктуры. Россия, которая занимает пятое место в мире среди крупнейших производителей пшеницы, обладает значительным потенциалом для наращивания производства. Но, даже собирая обильный урожай, Россия упирается в проблему несовершенства существующей системы логистики. Принимая во внимание нынешнее состояние российской экономики, в ближайшей перспективе достижение целей, поставленных перед Объединенной зерновой компанией, кажется весьма проблематичным. В середине 2010 года американское Агентство по защите окружающей среды должно окончательно определиться по вопросу об увеличении содержания этанола в топливных смесях с бензином. В случае принятия положительного решения возрастет спрос на этанол и цена на кукурузу.