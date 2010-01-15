В Тернопольской области сократилось производство мяса и молока

В Тернопольской области по итогам 2009 года производство мяса всеми категориями хозяйств сократилось на 7,1% по сравнению с 2008 годом – до 55 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника отдела животноводства Тернопольского областного управления агропромышленного развития Олег КОЛЯСА.

По его словам, в 2009 году Кабинет Министров Украины отменил дотации на высоковесовой скот, соответственно, у людей не было стимула сдавать скот на убой.

По его данным, сельскохозяйственные предприятия теперь увеличивают поголовье крупного рогатого скота, соответственно, они тоже уменьшили производство мяса – на 17,5%, до 9,4 тыс. тонн.

Кроме того, в 2009 году в Тернопольской области произведено 418,7 тыс. тонн молока, что на 1,2%, или 5,3 тыс. тонн, меньше, чем в 2008 году.

«Уменьшается поголовье коров, соответственно, и молока стало меньше. Хотя производительность коров выросла на 37% – средний надой на одну корову достиг 4,184 тыс. кг», – отметил О.КОЛЯСА.