"Витмарк-Украина" в 2009 г. увеличила оборот на 12%

Компания «Витмарк-Украина», один из крупнейших производителей соковой продукции (Одесса) (ТМ Jaffa, «Наш Сок – ОКЗДП», «Соковита», «Чудо-Чадо», Aquart»), по результатам 2009 г. увеличила оборот на 12%, или 90 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 840 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

При этом, по данным компании, рынок напитков сократился из-за снижения потребительной способности (категория соков, нектаров и напитков в 2009 году уменьшилась более чем на 20%), но компании удалось сохранить объемы продаж по ключевым брендам.

Кроме того, развитие новых продуктов дало компании дополнительные объемы продаж. Также компания усилила позиции в категории детского питания. «В условиях, когда импортные бренды потеряли долю из-за роста цены, «Чудо-Чадо» оставался самым доступным продуктом в категории и достиг 30% в сегменте соков», - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в 2010 году компания продолжит «активно поддерживать свои ключевые бренды, а также развивать новинки в новых категориях».

Справка УНИАН. Компания "Витмарк-Украина" основана в 1994 г. и является одним из крупнейших украинских производителей соков, нектаров, сокосодержащих напитков, детского питания, пюреобразных и концентрированных полуфабрикатов. Компания владеет ТМ «Jaffa», «Jaffa Select», «Jaffa Natura», «Jaffa FreshUp», «Jaffa Selected Fruit», «Jaffa Viva», «Jaffa Ice Tea», «Jaffa Spring», «Наш Сок – ОКЗДП», «Соковита», «Чудо-Чадо», «Aquarte».

По оценкам компании, ее доля на рынке СНГ составляет 25%.