Завтра осадки ожидаются на востоке Украины и в Крыму

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, лишь в восточных областях и Приазовье - небольшой снег, в Крыму - местами небольшой мокрый снег и дождь.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на дорогах страны, кроме Крыма, гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, в восточных областях, Приазовье и Крыму - порывы 15-20 м/с.

Температура на Закарпатье и в южных областях ночью 3-8°, днем 1-6° мороза; в Крыму ночью около 0°, днем 1-5° тепла; на остальной территории - ночью 8-13°, днем 5-10° мороза; в северной части - ночью 12-17°, днем 8-13° мороза.

В Киевской области в субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 8-13° мороза. В Киеве температура ночью 12-14°, днем 8-10° мороза.