Какие факторы будут определять рынок пшеницы в 2010 г.

Российские производители зерна свои ближайшие планы во многом связывают с перспективами развития ситуации не только на отечественном, но и на мировом рынке пшеницы, сообщает AgroNnews.ru.

А коков взгляд на это проблему у основного нашего конкурента из-за океана? Об этом можно судить по опубликованному на сайте Американской пшеничной ассоциации мнению Чеда Уэйгенда, (Chad Weigand), маркетингового аналитика данной ассоциации.

Начало нового года было ознаменовано новыми тенденциями в мировой торговле пшеницей, которые появились под воздействием таких факторов, как избыточное предложение пшеницы и глобальный экономический спад. Помимо этого в 2010 году ситуацию на мировых рынках пшеницы будет определять ряд других факторов, которые, несомненно, заслуживают самого пристального внимания.

Производство пшеницы. В 2009-2010 маркетинговом году мировое производство пшеницы составило 674 млн тонн, немного уступив рекордному объему производства 2008-2009 маркетингового года в размере 682 млн тонн. Рост производства стал причиной того, что соотношение запасов к потреблению достигло самого высокого уровня с 2001-2002 маркетингового года и составило 30%. На фоне 11-процентного снижения цен на пшеницу, которое было зафиксировано в ушедшем году, избыточное предложение зерна, скорее всего, приведет к сокращению мирового производства в 2010 году. По предварительным прогнозам в США сокращение площадей сева пшеницы составит 3%. При этом ожидается, что площади сева мягкозерной краснозерной озимой пшеницы (Soft Red Winter – SRW) сократятся на 15%. Избыточное предложение твердой пшеницы дурум на мировых рынках также может привести к сокращению площадей, отводимых для выращивания этой пшеницы. Уровень увлажненности почвы внушает определенный оптимизм относительно будущего урожая озимой пшеницы в США, до сбора которого еще очень далеко. А пока причиной главного беспокойства стали зимние морозы, которые могут погубить часть посевов. Аргентинские производители пшеницы до сих пор не оправились от последствий продолжительной засухи и от введения экспортных пошлин. Ввиду этого правительство этой страны уже приступило к рассмотрению возможности возврата налогов производителям, полагая, что эта мера будет способствовать стимулированию производства. Несмотря на то, что Украина засеяла больше озимой пшеницы, чем в прошлом году, страна вряд ли сможет рассчитывать на высокую урожайность из-за холодной, сухой погоды.

Выравнивание наличных и фьючерских цен на пшеничные контракты. Несмотря на все усилия Комиссии по торговле товарными фьючерсами (КТТФ) и Группы СМЕ (CME Group – крупнейшая мировая площадка по торговле товарными фьючерсами) задача выравнивания наличных и фьючерских цен на пшеничные контракты, заключаемые в Чикагской торговой палате, остается недостижимой. С июля 2010 года Группа СМЕ намерена вводить дифференцированные ставки хранения зерна с тем, чтобы заставить трейдеров выходить со своей пшеницей на рынок. Необходимо найти решение проблемы, которое повысит эффективность использования фьючерских рынков в качестве механизма страхования рисков, а также конкурентоспособность SRW на мировых рынках пшеницы.

Восстановление экономики и курс доллара. После резкого укрепления в конце 2008 – начале 2009 года, курс доллара по отношению к другим мировым валютам упал на 5%. Поскольку слабый доллар делает американский экспорт более конкурентоспособным на мировом рынке, большинство аналитиков сходится в том, что в 2010 году политика низких учетных ставок и бюджетного дефицита останется неизменной. В этой связи игроки, действующие на рынках пшеницы, должны самым внимательным образом отслеживать процесс восстановления мировой экономики и своевременно оценивать его влияние на курс доллара и цены на пшеницу.

Российские инвестиции. В 2009 году в России была создана Объединенная зерновая компания, целью которой является увеличение производства зерна и развитие инфраструктуры. Россия, которая занимает пятое место в мире среди крупнейших производителей пшеницы, обладает значительным потенциалом для наращивания производства. Вместе с тем, даже собирая обильный урожай, Россия упирается в проблему несовершенства существующей системы логистики. Принимая во внимание нынешнее состояние российской экономики, в ближайшей перспективе достижение целей, поставленных перед Объединенной зерновой компанией, кажется весьма проблематичным. Помимо этого в России существует другая серьезная проблема – это большой разрыв между высокими государственными закупочными ценами на зерно и текущими рыночными ценами на пшеницу.

Энергетическая политика. В середине 2010 года американское Агентство по защите окружающей среды должно окончательно определиться по вопросу об увеличении содержания этанола в топливных смесях с бензином. В случае принятия положительного решения возрастет спрос на этанол и цена на кукурузу. В 2009 году разрыв цен на пшеницу и кукурузу сократился до $1,27. Если в 2010 году увеличится спрос на этанол, то этот разрыв станет еще более узким.