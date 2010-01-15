Кабмин внедрит инновационные технологии в АПК

Кабинет министров Украины своим распоряжением одобрил Концепцию государственной целевой экономической программы внедрения в агропромышленном комплексе инновационных технологий производства сельскохозяйственной продукции на период до 2016 года.

Распоряжение от 23 декабря 2009 г. № 1650-р опубликовано на сайте правительства.

Цель программы – повышение эффективности производства и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Срок выполнения программы – 2010-2016 гг.

На первом этапе (2010-2012 гг.) предполагается обеспечить техническое переоснащение сельхозпредприятий, в частности, техникой отечественного производства. На втором этапе (2013-2016 гг.) предусматривается внедрять инновационные технологии с использованием сельхозтехники нового поколения, производство которой будет освоено предприятиями отечественного машиностроения.

Ожидается, что реализация программы позволит увеличить объемы производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, повысит экспортный потенциал страны и т.д.

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов, субъектов хозяйствования, привлечения иностранных инвестиций и пр. Необходимый объем финансирования для выполнения программы составляет 94 млрд. 761,6 млн. грн., в том числе из госбюджета – 28 млрд. 559,9 млн., из местных бюджетов – 8 млрд. 537 млн., средства субъектов хозяйствования - 51 млрд. 751,1 млн., лизинг – 5 млрд. 913,6 млн. грн.