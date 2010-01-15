КГГА хочет убрать от школ киоски по продаже табака и алкоголя

Заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета Виталий ЖУРАВСКИЙ обратился к Киевскому городскому голове Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с просьбой обязать руководителей районов убрать вокруг земельных границ учебных заведений столицы все киоски, продающие табачные изделия и алкогольные напитки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, В.ЖУРАВСКИЙ отметил, что в столице запрещена розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями в радиусе 100 метров от земельных границ школ, лицеев, гимназий и интернатов. Однако в результате объезда районов оказалось, что на местах, вопреки запрету, продолжают действовать 238 заведений торговли, в которых продаются табачные изделия и алкоголь.

Он добавил, что считает необходимым заслушать отчеты руководителей районов о выполнении этого указания на сессии Киевсовета.