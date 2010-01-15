Урожай зерна в Украине снизился

В Украине в 2009 г. собрано 46 млн. тонн зерна (в весе после доработки), из них продовольственного зерна – 22,3 млн. тонн (48%), фуражного – 23,7 млн. тонн (52%).

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики, по сравнению с 2008 г. производство зерна уменьшилось на 13,7%, что вызвано снижением урожайности зерновых культур (на 4,9 ц с 1 га, или на 14,2%).

Сельхозпредприятиями произведено 35,8 млн. тонн зерна (78% общего валового

сбора), хозяйствами населения – 10,2 млн. тонн (22%).

В 2009 г. урожай риса вырос в 1,4 раза – до 142,9 тыс. тонн, но за счет снижения урожайности производство всех других культур зерновой группы (кроме кукурузы) против 2008 г. уменьшилось: пшеницы – на 19,3%, ячменя – на 6,2%, ржи – на 9,3%, овса – на 22,6%, гречихи – на 21,6%, проса – на 36,9%. Сокращение производства кукурузы на зерно (на 8,5%) вызвано уменьшением убранных площадей при росте урожайности с 46,9 ц до 50,1 ц с 1 га.

В Украине под урожай 2009 г. сельскохозяйственные культуры были посеяны на площади 27 млн. га, по сравнению с 2008 г. общая посевная площадь уменьшилась на 0,1 млн. га (на 0,5%).