Переработка винограда на виноматериалы выросла

Объемы переработки винограда на виноматериалы предприятиями Украины в 2009 г. составили 421,2 тыс. тонн, что на 35,7 тыс. тонн, или на 9% больше, чем в 2008 г. Было произведено 31,1 млн. дал виноматериалов, что на 4,5 млн. дал, или на 17% больше, чем в 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Отмечается, что в прошлом году увеличили переработку винограда предприятия Одесской (на 71,8 тыс. тонн, или на 57%) и Херсонской (на 3 тыс. тонн, или на 6%) областей. При этом на две трети уменьшили объемы переработки предприятия Закарпатской области.

На предприятия Одесской области приходится 47% общего объема переработанного винограда, Автономной Республики Крым – 26%. Только 24% от общего объема переработанного винограда составило собственное сырье (в 2008 г. – 28%). Меньше всего использовали собственный виноград предприятия Закарпатской (11%) и Одесской (12%) областей.

По информации Госкомстата, наиболее распространенными сортами в 2009 г. стали "Ркацители" и "Алиготе" – по 13% в общем объеме переработанного винограда.

В 2009 г., по сравнению с предыдущим годом, средняя массовая концентрация сахаров в винограде выросла с 181,2 до 184,8 г/куб. дм (на 2%).

Общий выпуск виноматериалов, по сравнению с 2008 г., увеличили предприятия Одесской – на 5,7 млн. дал (на 71%), Херсонской – на 99,7 тыс. дал (на 3%) областей и г. Севастополя – на 10,5 тыс. дал (на 0,8%). Шампанских и игристых виноматериалов произведено 7,2 млн. дал, что на 24% больше, чем в 2008 г.; для выпуска столовых и крепленых вин – 19,4 млн. дал (на 21% больше), других видов виноматериалов – 1,3 млн. дал (на 9% больше). В то же время, производство коньячных виноматериалов в 2009 г. (2,5 млн. дал) снизилось на 6%, для закладки виноматериалов на выдержку (0,7 млн. дал) – на 14%.

Для крепления виноматериалов было использовано 1,1 млн. дал спирта-ректификата, что почти на 8% больше, чем в 2008 г.

По информации Госкомстата, средняя цена закупки винограда для переработки выросла с 2 038 грн. за 1 тонну в 2008 г. до 2 046 грн. за 1 тонну в 2009 г., или на 0,4%. Это состоялось за счет повышения цен на виноград в Автономной Республике Крым – с 2 933 до 3 571 грн. за 1 тонну, или на 22%, и в Херсонской области – с 1 629 до 1 908 грн., или на 17%. В других областях отмечалось снижение закупочных цен (на 1-27%).