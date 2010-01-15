Производство подсолнечника в Украине снизилось

Производство подсолнечника в Украине в 2009 году уменьшилось, по сравнению с 2008 годом, на 2,5% - до 6,4 млн. тонн, за счет уменьшения площадей уборки на 86,7 тыс. га, или на 2%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно сообщению, производство рапса в Украине в 2009 году уменьшилось, по сравнению с 2008 годом, на 34,8% и составило 1,9 млн. тонн, что вызвано как сокращением площадей уборки (на 366 тыс. га, или на 26,5%), так и снижением урожайности на 2,3 центнера, или на 11,1%.