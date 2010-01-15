Урожай сахарной свеклы снизился на 25,4%

Валовой сбор сахарной свеклы (фабричной) в 2009 году по сравнению с 2008 г. уменьшился на 25,4% и составил 10 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В т.ч. сельскохозяйственными предприятиями собрано 9,1 млн. тонн (на 22,8% меньше) при средней урожайности 318,7 ц с 1 га против 366,1 ц в 2008 году.

Как отмечается, снижение сбора свеклы произошло как за счет сокращения площади уборки (на 15,3%), так и существенного уменьшения урожайности (с 356,2 ц до 313,6 ц с 1 га).