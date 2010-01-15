Украина в 2009 г. увеличила сбор картофеля и овощей

В Украине в хозяйствах всех категорий производство картофеля увеличилось на 0,8% - до 19,7 млн. тонн по сравнению с 2008 годом.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Производство овощей выросло на 4,2% - до 8,3 млн. тонн.

Как отмечается в сообщении, увеличение урожая обусловлено увеличением урожайности картофеля и овощей на 0,6% и 4,7% соответственно.