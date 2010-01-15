Украина в 2009 г. увеличила сбор картофеля и овощей
19:22, 15 января 2010Агро
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Сообщает Госкомстат
В Украине в хозяйствах всех категорий производство картофеля увеличилось на 0,8% - до 19,7 млн. тонн по сравнению с 2008 годом.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.
Производство овощей выросло на 4,2% - до 8,3 млн. тонн.
Как отмечается в сообщении, увеличение урожая обусловлено увеличением урожайности картофеля и овощей на 0,6% и 4,7% соответственно.
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