Российский экспорт зерна может составить до 25 млн. тонн

Российский экспорт зерна в 2010 году может составить до 25 миллионов тонн, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Виктор Зубков, сообщает РИА Новости.

"Что касается экспорта зерна, то уже устоялись объемы. 2008 год - это 23 миллиона тонн, 2009 - 20 миллионов тонн. Я думаю, что в этих пределах - 23-25 миллионов тонн - мы будем стабильно экспортировать зерно не только в те страны, в которые экспортируем традиционно, но и открывать новые", - сказал он.

Зубков возглавляет российскую делегацию на международной сельскохозяйственной выставке "Зелена неделя", которая проходит в Берлине с 15 по 24 января.