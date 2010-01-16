Почему в Германии дешевеют продукты питания

Две трети фирм, представленных на проходящей в Берлине аграрной ярмарке "Зеленая неделя", - немецкие. Они переживают не лучшие времена. Цены в продуктовых магазинах - в свободном падении. Радует это только потребителей, сообщает Немецкая волна.

В Берлине с 15 до 24 января 2010 года проходит международная аграрная ярмарка-выставка "Зеленая неделя". В немецкую столицу съехались представители 1600 фирм из 56 стран. Две трети стендов заняты немецкими производителями сельскохозяйственных товаров и продуктов питания. В самой Германии с ее мощным агропромышленным комплексом фермерские хозяйства оказались в трудном положении.

Цены падают

Будь то молоко, колбаса, замороженная пицца или шоколад - цены в немецких продовольственных магазинах снижаются. 12 раз в прошлом году переклеивали ценники на торговых стеллажах.

В среднем немцы расходуют только 11 процентов своего бюджета на продукты питания. Жесткая борьба за потребителя в полном разгаре и ведется она в ущерб производителям. Оборот предприятий продовольственной промышленности составил в 2009 году менее 150 миллиардов евро - на 4 процента меньше, чем в 2008-м.

По словам председателя федерального отраслевого объединения Юргена Абрахама (Jürgen Abraham), на первый взгляд эти цифры не производят драматического впечатления. Следует, однако, учитывать, что объем произведенной продукции, ее тоннаж, число товаров остались на прежнем уровне. Это означает, что потребители купили в общей сложности не меньше. Но вот производителям пришлось мириться с сокращением доходов.

"И вот в этом драматизм ситуации для объединенных в нашем союзе 5800 фирм, на которых трудятся 530 тысяч человек. Для них положение однозначно негативное", - заявил Абрахам.

Надежда на экспорт

Страдают не только производители продуктов питания, но и аграрная отрасль в целом. Закупочные цены на молоко, масло и мясо еще никогда в истории Германии не были такими низкими. Поэтому все большее значение придается экспорту.

Экономический кризис, однако, негативно сказался и в этой сфере. В 2008 году Германия продала на мировом рынке своих продуктов питания на 53 миллиарда евро, в 2009-м - на 5 процентов меньше. Учитывая резкое снижение цен на внутреннем рынке, выжить в такой ситуации нелегко, указывает председатель Немецкого крестьянского союза Герд Зоннляйтнер (Gerd Sonnleitner).

"Произведенные и выращенные в Германии продукты питания имеют и в стране и за рубежом отменную репутацию, - заявил Зоннляйтнер, - но при этом, увы, не продаются по ценам премиум-класса".

Занимая, как производитель аграрной продукции, в целом второе после Франции место, Германии вместе с тем лидирует по молоку, свинине, картофелю и рапсу. Еще по десяти позициям немецкие крестьяне входят в тройку лидеров ЕС.

80 процентов немецкого аграрного экспорта поступает в страны Европейского Союза. По продуктам питания этот показатель составляет даже 84 процента. За пределами ЕС крупнейшие покупатели - Россия, Швейцария и США. В Германии надеются на увеличение в будущем поставок в страны с переходной экономикой, а также, возможно, в развивающиеся.

Нечестная конкуренция

Но для этого, по словам специального уполномоченного ООН по проблемам продуктов питания Оливье де Шюттера, необходимо прежде кардинально реформировать международную торговлю аграрными товарами. Наплыв дешевых продуктов из индустриально развитых стран на рынки развивающихся подрывает основы существования их собственных аграрных структур.

Оливье де Шюттер указывает, что существующая торговая система не благоприятна для развивающихся стран. Аграрные производители в беднейших государствах, с одной стороны, вынуждены мириться с высокими таможенными и прочими барьерами на пути их товаров на рынки высокоразвитых стран. А с другой - нельзя считать, по его мнению, справедливой конкуренцию на их собственных рынках, поскольку на них предлагаются субсидированные товары из государств Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Рыба или удочка?

Так, например, в Камеруне теперь стало выгоднее использовать в качестве сырья импортное порошковое молоко, а не отечественное. В Бангладеш недавно прошли даже акции протестов крестьян против продажи на внутреннем рынке импортного молока - по ценам, с которыми они не могут конкурировать.

Немецкий крестьянский лидер Герд Зоннляйтнер с такими упреками не согласен. "Если посмотреть, где живет тот миллиард голодающих людей, так это в основном страны, где идут гражданские войны, где царит коррупция, где не гарантировано право собственности, где нет независимой судебной системы", - заявил он.

Он считает несправедливым утверждения, что немецкий аграрный экспорт разрушает эти страны. "Критики раздувают объемы и цифры поставок, - парирует Зоннляйтнер, - которые зачастую служат всего лишь помощью для снижения остроты бедственной ситуации в этих странах".

Иной точки зрения придерживается Юрген Абрахам. Он считает неправильным продавать в развивающиеся страны рыбу. Надо продать удочку и научить ею пользоваться, убежден Абрахам.