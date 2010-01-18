"Мясной" конфликт США и РФ набирает обороты

Пара влиятельных американских законодателей - председатель сенатского комитета по сельскому хозяйству Бланш Линкольн и старший среди республиканцев в составе этого комитета Сэксби Чэмблисс - направили в пятницу письмо президенту США Бараку Обаме письмо насчет возможных ограничений на поставки говядины в России.

"Как нам сообщили, американская индустрия по производству говядины поставлена в известность, что с 1 февраля 2010 года только та продукция США, которая прошла инспекцию в соответствии со стандартами России, будет допускаться в эту страну, - указывается в послании. - Если данная информация верна, это может существенно отразиться на американском экспорте говядины".

По данным из американских отраслевых источников, Москва еще несколько месяцев назад предупредила США о том, что у нее вызывает обеспокоенность ситуация на ряде американских мясоперерабатывающих заводов. Тогда же было предложено устранить причины этой обеспокоенности к 1 февраля.

У американских скотоводов новые известия особой тревоги пока не вызвали. Объем поставок американской говядины в Россию, оцениваемый примерно в 95 млн долл за прошлый год, - лишь небольшая часть экспорта соответствующей продукции из США, стоимость которого достигает 3,6 млрд долл.

За последнее время Россия серьезно ужесточила свой подход к качеству американской сельскохозяйственной продукции. С 1 января закрыт доступ на российский рынок для американского мяса птицы, обрабатываемого с использованием хлора. Из-за чрезмерного использования антибиотиков за последние недели практически полностью остановлены поставки в Россию американской свинины.

На этой неделе в Москве должны состояться российско-американские межправительственные консультации по мясу птицы. Для участия в них в российскую столицу направляется межведомственная делегация, возглавляемая заместителем министра сельского хозяйства США и заместителем представителя США на торговых переговорах в ранге члена кабинета, переадет ПРАЙМ-ТАСС.