В Херсонской обл. производство мяса сократилось
11:32, 18 января 2010Агро
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В 2009 году на 3,6%
В Херсонской области в 2009 году производство мяса всех видов (в живом весе) сократилось на 3,6% по сравнению с 2008 годом – до 66,7 тыс. тонн.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.
По предварительным данным облстата, в 2009 году производство молока в области сократилось на 0,5% по сравнению с 2008 годом – до 318,9 тыс. тонн, производство яиц – на 15,1%, до 374,1 млн. штук.
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