В Херсонской обл. производство мяса сократилось

В Херсонской области в 2009 году производство мяса всех видов (в живом весе) сократилось на 3,6% по сравнению с 2008 годом – до 66,7 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

По предварительным данным облстата, в 2009 году производство молока в области сократилось на 0,5% по сравнению с 2008 годом – до 318,9 тыс. тонн, производство яиц – на 15,1%, до 374,1 млн. штук.