В Херсонской обл. поголовье КРС сократилось

В Херсонской области поголовье крупного рогатого скота (КРС) в 2009 году сократилось на 6,5% по сравнению с 2008 годом – до 131,4 тыс. голов.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, в частности, поголовье коров уменьшилось на 0,8% – до 84,9 тыс. голов.

Кроме того, за 2009 год поголовье овец и коз в области сократилось на 0,6% – до 66,3 тыс. голов. Вместе с тем, поголовье свиней за прошедший год увеличилось на 9,2% – до 195,2 тыс. голов, а поголовье птицы – на 11,3%, до 3,88 млн. голов.