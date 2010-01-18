Иностранные инвестиции в сельское хозяйство превысили 67 млн. долл.

На Прикарпатье в 2009 году объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных в предприятия сельского хозяйства, составил свыше 67,2 млн. долл. США, или 11,2% областного объема.

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении агропромышленного развития Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Инвесторами предприятий сельского хозяйства являются 13 стран мира.

Вместе с тем, объемы поддержки аграрного сектора Ивано-Франковской области из государственного бюджета в 2009 году были значительно меньше прошлогодних, в частности, в прошлом году из государственного бюджета в АПК области было направлено 24,0 млн. грн., что на 66,1 млн. грн. меньше, чем в 2008 году.