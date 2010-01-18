Агропром Житомирщины в 2009 г. увеличил валовое производство на 3,7%

В 2009 году во всех категориях хозяйств агропромышленного комплекса Житомирской области произведено валовой продукции на 3 млрд. 407 млн. грн., что составляет 103,7% к показателю 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Уточняется, что в сельхозпредприятиях области за прошлый год, в частности, надоено 86,9 тыс. тонн молока - на 2,7 тыс. тонн (3,2%) больше, чем в 2008 году. Также выращено 15,1 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, что на 2,7 тыс. тонн (21,4%) превышает показатель 2008 года.

В 2009 году в АПК Житомирской области в целом освоено 61,6 млн. грн., поступивших в регион для финансирования программ Государственного бюджета, что составляет только половину от освоенных на эти цели средств в 2008 году.

Также сельхозпредприятия региона за 2009 год экспортировали 478 тыс. тонн зерна. Кроме того, АПК области удалось принять меры для улучшения ситуации в животноводстве - в 2009 году сельскохозяйственными предприятиями закуплено 1114 голов племенных нетелей.