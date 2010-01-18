На Харьковщине взошло 100% озимых

В Харьковской области в хорошем состоянии находятся всходы на площади 222,4 тыс. га (или 43%), в удовлетворительном – 234,0 тыс. га (45%).

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Институт растениеводства им. В.Я.Юрьева.

Согласно сообщению, всходы озимых культур получены на 516 тыс. га, или на 100% площадей посевов.

По данным Института, на протяжении первой декады января зимовка озимых культур проходила в удовлетворительных условиях, толщина снежного покрова на полях составляла 4-7 см.

В Институте отмечают, что содержание растворимых углеводов в узлах корневищ озимой пшеницы колеблется в пределах 28-30% на сухую массу, что в пределах нормы. Это свидетельствует об удовлетворительной закаленности растений к условиям зимовки.