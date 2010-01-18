Производство водки в Украине выросло на 9,8%

Киев. 18 января. УНИАН. По оперативным данным Департамента контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий Государственной налоговой администрации Украины, в 2009 г. объем производства водки вырос на 9,8% и составил 42,3 млн. дал. При этом ее реализация на внутреннем рынке увеличилась на 17,5% - до 36,6 млн. дал.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ).

Согласно сообщению, в 2009 году произведено 26,5 млн. дал спирта этилового, в том числе 25,6 млн. дал спирта этилового ректифицированного, 55,3 млн. дал водки и ликеро-водочных напитков.

Как отмечается, введение марок акцизного сбора нового образца на водку и ликеро-водочные напитки сделали невозможным минимизацию налоговых обязательств и выпуск продукции по экономически необоснованным ценам, что привело к увеличению объемов производства водки.

Кроме этого, на 19,3% выросли объемы производства виноматериалов виноградных – до 42,5 млн. дал. Также на 0,5% выросло производство вин виноградных – до 20,6 млн. дал, на 94,1% - винных напитков виноградных – до 2,4 млн. дал, на 36% – винных напитков плодово-ягодных – до 1,5 млн. дал, и на 164,8% вермутов – до 0,6 млн. дал.

Объемы производства вин плодово-ягодных составили 0,4 млн. дал, шампанского и игристых вин – 5,5 млн. дал, коньяков – 3,1 млн. дал.