КМУ ввел должность замглавы Госкомзема - главы Госслужбы геодезии

Кабинет министров Украины ввел должность заместителя главы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам – главы Государственной службы геодезии, картографии и кадастра, назначив на нее Владимира КУЛИНИЧА.

Об этом говорится в распоряжениях № 22-р-24р от 13 января 2010 года, размещенных на правительственном портале.

Постановлением №22-р В.КУЛИНИЧ был освобожден от должности главы Государственной службы геодезии, картографии и кадастра в связи с переходом на другую работу.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением №1413 от 23 декабря 2009 г. подчинил Государственную службу геодезии, картографии и кадастра Государственному комитету по земельным ресурсам.