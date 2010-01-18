„ROSHEN" в 2009 г. увеличила производство на 7%

Кондитерская корпорация „ROSHEN" в 2009 году увеличила производство продукции на 7%, по сравнению с показателем 2008 года, – до 380 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

Согласно сообщению, в 2009 году кондитерская корпорация „ROSHEN" увеличила реализацию продукции на 4% - до 355 тыс. тонн.

На 30% корпорация увеличила экспорт продукции, по сравнению с 2008 годом, - до 120 тыс. тонн.

Основными импортерами кондитерской продукции ROSHEN являются: Россия, Казахстан, Беларусь, страны Кавказа, Средняя Азия, Германия, США, Молдова, Израиль, Литва и другие страны.

Справка УНИАН. В кондитерскую корпорацию „ROSHEN” входят Киевская, Винницкая, Кременчугская и Мариупольская кондфабрики в Украине, а также Липецкая кондфабрика "Ликонф" в России и Клайпедская кондфабрика «Klaipedos konditerija» в Литве.

Ассортимент продукции начисляет более 200 видов конфет, шоколада, карамели, печенья, вафель, мармелада и тортов при общем объеме производства 350 тыс. т в год.

Доля „ROSHEN” на украинском рынке составляет 25%.