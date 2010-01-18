С/х предприятия Донецкой обл. обеспечены минудобрениями на 27%

В сельскохозяйственных предприятиях Донецкой области на 15 января 2010 г. имеется в наличие 280 тонн минеральных удобрений, что составляет 27% от запланированного.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

Согласно сообщению, в хозяйствах региона имеется, в том числе, азотных минеральных удобрений - 270 тонн (30% к плану) и 10 тонн фосфорных (11%).

Отмечается, что в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации осуществляется ежедневный мониторинг цен на рынке минеральных удобрений.

Оптово-отпускная цена на аммиачную селитру, сформированная основным региональным поставщиком минеральных удобрений, по состоянию на 15 декабря текущего года на ОАО «Концерн Стирол» составляет 2150 грн./т.