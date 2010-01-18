В Донецкой обл. поголовье КРС сократилось на 8%

Все категории хозяйств Донецкой области в 2009 году сократили поголовье КРС на 8%, по сравнению с аналогичным показателем 2008 г., - до 146,4 тыс. голов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в частности, коров насчитывается 73,4 тыс. голов (на 6% меньше прошлогоднего показателя), свиней - 441,8 тыс. голов (на 22% больше), овец и коз – 83,6 тыс. гол. (на 3% больше), птицы всех видов – 13 млн. 332,4 тыс. голов (на 16% больше).

В ОГА также отметили, что среднесуточный надой молока от коровы по сельхозпредприятиям на 15 января 2010 г. составляет 10 кг, что на 0,5 кг больше прошлогоднего показателя. Наивысшая производительность коров в хозяйствах Марьинского (12,3 кг), Волновахского (12,2 кг), Старобешевского (11,3 кг) районов.