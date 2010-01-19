Кабмин одобрил принципы развития производства продуктов для детей
09:58, 19 января 2010Агро
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На 2010-2014 годы
Кабинет министров Украины одобрил концепцию Государственной целевой социальной программы развития производства продуктов
детского питания на 2010 - 2014 гг.
Соответствующее распоряжение КМУ (от 13 января 2010 г. № 82-р) опубликовано на сайте правительства.
Документом поручено Минагрополитики совместно с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти разработать и подать в трехмесячный срок Кабмину проект программы.
Цель программы – создание благоприятных условий для развития производства разных видов продуктов детского питания.
Предполагается, что финансирование программы будет совершаться за счет средств Государственного и местных бюджетов, а также других средств.
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