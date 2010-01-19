Агрохозяйства Донецкой обл. обеспечены дизтопливом на 80%

Агропромышленный комплекс Донецкой области для ведения сельскохозяйственных работ (по состоянию на 18 января) имеет в наличии 1,2 тыс. тонн дизельного топлива, что составляет 80% от необходимого количества.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

Согласно сообщению, обеспеченность сельхозпредприятий области другими горюче-смазочными материалами для проведения сельскохозяйственных работ составляет: бензина имеется в наличие 0,5 тыс. тонн (или 83% от потребности), дизельных смазочных масел - 0,05 тыс. тонн (83%).