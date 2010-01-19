Валовый объем с\х продукции в Харьковской обл. сократился на 10,5%

Общий объем валовой продукции сельского хозяйства Харьковской области за 2009 год сократился на 10,5% по сравнению с 2008 годом, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях – на 14,8%, в хозяйствах населения – на 6,4%.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики ОГА.

При этом производство продукции в отрасли животноводства увеличилось на 2,7%, а растениеводства – уменьшилось на 16,5%.

Облстат информирует, что, по предварительным подсчетам, всеми категориями хозяйств в 2008 г. получено зерновых и зернобобовых культур 2,5 млн. тонн (на треть меньше, чем в 2008 году). Урожайность зерновых культур сократилась на 12,2 ц и составила 26,6 ц с 1 га, уборочная площадь уменьшилась на 3,1% и составляла 947,5 тыс. га.

Озимой пшеницы собрано 1,4 млн. тонн при урожайности 31,2 ц с 1 га. По сравнению с 2008 годом ее сбор уменьшился на 34,3% за счет уменьшения урожайности на 15,1 ц и за счет сокращения на 2,5% площади сбора.

В ГУ статистики сообщают, что сокращение валового сбора произошло и по другим зерновым культурам: по ячменю яровому – на 33,8% (собрано 569,5 тыс. тонн), по кукурузе – на 34,9% (370,5 тыс. т), по овсу – на 60,5% (18,9 тыс. т), по гречихе – на 31,6% (12,8 тыс. т), по просу – на 23,4% (10,6 тыс. т), по пшенице яровой – на 36,3% (12 тыс. т). При этом в области в 2009 г. вырос объем собранных зернобобовых культур на 38,1% (40,5 тыс. т), озимого ячменя - на 92,4% (27,9 тыс. т) и озимой ржи - на 17,5% (28,7 тыс. т).

Расширение площадей уборки способствовало увеличению на 5,4% общего валового сбора семян подсолнечника (в 2009 г. собрано 618,5 тыс. тонн). Урожайность при этом соответствовала прошлогодней и составила 18 ц с 1 га.

В облстате также отметили, что в области в прошлом году продолжалось сокращение производства местного сахаросырья. Сравнительно с 2008 годом объем полученной сахарной свеклы (фабричной) сократился на 41,5% и составил 482,3 тыс. тонн.

На 46,5% выросло производство сои – до 38,7 тыс. т, уменьшилось производство рапса на 45,3% - до 15,5 тыс. т.

Уменьшились относительно предыдущего года и объемы продукции картофелеводства и овощеводства: всеми категориями хозяйств картофеля собрано 717,3 тыс. т (на 16% меньше), овощей собрано 478,9 тыс. т (на 6% меньше). При этом сбор плодов и ягод вырос по сравнению с 2008 годом на 32,6% и составил 64,4 тыс. тонн.

По данным облстата, в 2009 году всеми категориями хозяйств в целом по области производство мяса (реализация на забой скота и птицы) выросло на 2%, яиц – на 3,5%, молока – сократилось на 1,6%. Всего на протяжении 2009 года во всех категориях хозяйств выработано 117,4 тыс. т мяса (в живом весе), 481,5 тыс. т молока, а также 984,7 млн. шт. яиц. Сельскохозяйственные предприятия в 2009 г. увеличили производство мяса на 4,2%, молока – на 11,1%, яиц – на 5,3%. В хозяйствах населения на 0,7% выросло производство мяса, на 0,2% – яиц, а объем произведенного молока сократился на 7,8%.