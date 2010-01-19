В Крыму продажа с\х продукции сократилась на 6,7%

Объём продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках Автономной Республики Крым в январе-декабре 2009 года снизился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, при этом цены выросли на 16,1%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, за 2009 год в Крыму продукты животноводства подорожали на 17,3%, при этом объем их продаж на рынках увеличился на 9,9%. Объем продаж продукции растениеводства уменьшился на 17,4% при росте цен на 9,7%.