В Крыму продажа с\х продукции сократилась на 6,7%
10:10, 19 января 2010Агро
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При росте цен на 16,1%
Объём продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках Автономной Республики Крым в январе-декабре 2009 года снизился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, при этом цены выросли на 16,1%.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.
Согласно сообщению, за 2009 год в Крыму продукты животноводства подорожали на 17,3%, при этом объем их продаж на рынках увеличился на 9,9%. Объем продаж продукции растениеводства уменьшился на 17,4% при росте цен на 9,7%.
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