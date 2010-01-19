В Харьковской обл. поголовье КРС сократилось на 0,7%

В Харьковской области в хозяйствах всех категорий на 1 января 2010 года поголовье крупного рогатого скота составило 197,5 тыс. голов, что на 0,7% меньше, чем на 1 января 2009 года, в том числе поголовье коров – 99,7 тыс. голов (на 1,8% меньше).

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики ОГА.

При этом поголовье свиней в области за прошлый год выросло на 15,9% - до 244,4 тыс. голов; овец и коз - на 7,1%, до 63,2 тыс. голов.

Поголовье птицы всех видов в хозяйствах всех категорий на 1 января 2010 г. составило 8,4 млн. голов, что на 4,5% больше, чем на 1 января 2008 г.

Из общего числа сельскохозяйственных животных на начало 2010 года в секторе хозяйств население содержалось 48,6% стада КРС, в том числе 60% коров, 44,8% свиней, 82,6% овец и коз, 49,4% птицы.

В 2009 году в аграрных предприятиях области объем выращивания скота и птицы вырос, по сравнению с 2008 годом, на 11,9% и составил 50,6 тыс. тонн. Соотношение количества выращенного скота и птицы и реализованной на забой составило 113,9% (в 2008 году – 105,7%).

Производительность коров молочного стада в сельхозпредприятиях области выросла относительно уровня 2008 года на 617 кг (на 16,1%) и составила 4454 кг молока от одной коровы. Продуктивность кур-несушек сократилась на 16 шт. и составила 289 яиц.