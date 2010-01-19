28 января суд рассмотрит иск "Альфа-банка" к "Союз-Виктану"

Арбитражный суд Москвы сегодня назначил на 28 января рассмотрение по существу иска ОАО "Альфа-банк" о взыскании с ООО "Союз-Виктан" и ЗАО "Союз-Виктан" 700 млн. руб. (в том числе 650 млн. руб. основного долга), передает РИА "Новости".

В ходе заседания истец увеличил исковые требования с 697,311 млн. руб. до 700 млн. руб. Кроме того, "Альфа-банк" ходатайствовал о выделении в отдельные производства дел в отношении ООО "Союз-Виктан" и ЗАО "Союз-Виктан" (Россия) и в отношении ООО "Фирма Союз-Виктан ЛТД", ЗАО "Завод марочных вин и коньяков Коктебель" и ООО "Союз-Виктан трейд" (Украина).

Суд удовлетворил данное ходатайство. Рассмотрение искового заявления ОАО "Альфа-банк" о взыскании 700 млн. руб. с украинских должников назначено на 7 апреля.

Между тем, 22 декабря 2009 г. ЗАО "Союз-Виктан" - российская головная компания одноименной группы, являющейся одним из крупнейших производителей ликероводочных изделий в СНГ - подало в Арбитражный суд Московской области иск о признании себя банкротом.

Производственные мощности "Союз-Виктана" расположены в Симферополе (Украина), Рузе и Лыткарино (Московская область), штаб-квартира находится в Киеве. Ассортимент компании превышает 50 наименований, основным является водочный бренд SV. Продукция экспортируется более чем в 30 стран мира.