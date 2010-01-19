В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Симферополь. 19 января. УНИАН. В Автономной Республике Крым объявлено штормовое предупреждение на 19-20 января, передает корреспондент УНИАН.

По данным Главного управления МЧС Украины в АРК, в связи с приходом южного циклона 19-20 января 2010 г. в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки - дождь с переходом в снег, сильная гололедица, налипание мокрого снега. Кроме того, ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25-30 м/с. Температура воздуха ночью 19 января составила 0-2 градуса тепла, днем - от 0 до 3 тепла.

При этом в пресс-службе отметили, что проезд по дорогам Крыма и горным перевалам - Ангарскому и Грушевскому - обеспечен.