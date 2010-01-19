Kraft и Cadbury завершают сделку по слиянию

Британская кондитерская компания Cadbury Plc. и американский производитель продуктов питания Kraft Foods Inc. завершают оформление условий сделки по слиянию.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс-Пресс.

В совместном заявлении компаний говорится, что Kraft Foods Inc. и Cadbury Plc. завершают оформление условий сделки и в ближайшее время сделают соответствующие заявления. «Советы директоров Kraft Foods Inc. и Cadbury Plc. подтверждают, что они завершают оформление условий рекомендованного предложения для Cadbury. Дальнейшее заявление будет сделано в ближайшее время", – говорится в заявлении.

Ранее СМИ сообщили, что американский Kraft Foods Inc. готов приобрести Cadbury Plc. за сумму, превышающую 19 млрд. долл.

В конце прошлого года Kraft Foods уже пытался приобрести бизнес Cadbury, сделав предложение, сумма которого составляла 16,5 млрд. долл., однако компания отклонила данное предложение как непривлекательное, ссылаясь на низкие темпы роста Kraft Foods.

Два дня назад стало известно, что другая американская кондитерская компания – Hershey готова приобрести Cadbury за 17,9 млрд. долл.

По данным Financial Times, для переговоров о новых условиях сделки в Великобританию 19 января вылетела исполнительный директор Kraft Foods Ирэн РОЗЕНФЕЛЬД. Сообщается, что теперь Kraft Foods готов предложить британцам 850 пенсов за акцию, что составляет 11,7 млрд. фунтов стерлингов (19,1 млрд. долл.). Financial Times уточняет, что более половины этой суммы американский пищевой конгломерат намерен выплатить денежными средствами.

Kraft заявлял о своем намерении занять позицию "мирового локомотива" отрасли, доведя объем общей годовой выручки до примерно 50 млрд. долл.

Cadbury является вторым в мире по величине производителем конфет и шоколада. Kraft занимает четвертое место. По мнению экспертов, объединившись, компании смогут обойти лидера отрасли Mars Inc.