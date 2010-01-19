Группа «КОНТИ» увеличила продажи на 30%

Группа «КОНТИ», один из крупнейших производителей кондитерских изделий, по итогам 2009 года увеличила объем реализации на 30% по сравнению с 2008 годом – до 3 млрд. 315 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, объем производства группы в 2009 году составил 220 тыс. тонн.

Компания, ссылаясь на данные Госкомстата, отмечает, что доля «КОНТИ» в общем объеме производства кондитерских изделий в Украине по итогам 2009 года увеличилась с 13,8% до 14,7%.

Справка УНИАН. Компания «КОНТИ» основана в 1997 году.

В состав группы «КОНТИ» входят ЗАО «ПО «КОНТИ» и ЗАО «КОНТИ-РУС».

Основные производственные активы группы: Донецкая, Горловская, Константиновская кондитерские фабрики в Украине и Курская кондитерская фабрика в России.

Основные ТМ группы: «AMOUR» (шоколад «Dolci» и «CARRE», шоколадные конфеты «EsfeRo», орехи в шоколаде «AMOUR»), «Бонжур»-десерт, «Супер-Контик», «Белиссимо», «Мелодика», «Мамулин торт», «BisKonti», «Джек», «КонтиТофита» и «Золотая Лилия».