АМК оштрафовал ООО «Караван» на 17 тыс. грн.

Киевское городское отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) оштрафовало ООО «Караван» на 17 тыс. грн. за нарушение конкурентного законодательства.

Об этом УНИАН сообщили в АМК.

Согласно сообщению, компания оштрафована за неподачу информации в установленный законодательством срок.

Справка УНИАН. ООО «Караван», входящее в диверсифицированную группу компаний «Караван», – управляющая компания сети гипер- и супермаркетов одноименной розничной продовольственной сети в Украине.

По состоянию на апрель 2009 года в управлении сети находилось 6 действующих продовольственных гипермаркетов, 3 строительных гипермаркета, 1 мебельный гипермаркет в Киеве, Харькове, Черновцах, Днепропетровске, Житомире, Черкассах и Ривне.