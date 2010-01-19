АМК оштрафовал ООО «Караван» на 17 тыс. грн.
За нарушение законодательства
Киевское городское отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) оштрафовало ООО «Караван» на 17 тыс. грн. за нарушение конкурентного законодательства.
Об этом УНИАН сообщили в АМК.
Согласно сообщению, компания оштрафована за неподачу информации в установленный законодательством срок.
Справка УНИАН. ООО «Караван», входящее в диверсифицированную группу компаний «Караван», – управляющая компания сети гипер- и супермаркетов одноименной розничной продовольственной сети в Украине.
По состоянию на апрель 2009 года в управлении сети находилось 6 действующих продовольственных гипермаркетов, 3 строительных гипермаркета, 1 мебельный гипермаркет в Киеве, Харькове, Черновцах, Днепропетровске, Житомире, Черкассах и Ривне.