В Херсонской обл. с/х производство выросло на 0,9%

В Херсонской области сельскохозяйственное производство в 2009 году выросло, по сравнению с 2008 годом, на 0,9%.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, при этом индекс сельскохозяйственного производства в 2009 году составил 100,9%, что на 11,7% меньше чем в 2008 году (142,6%).

В указанном показателе индекс сельхозпроизводства на профильных предприятиях за прошедший год составил 92,1% (в 2008 году – 171,2%), а в хозяйствах населения области – 108,7% (124,4%).

В частности, за 2009 г. объем валовой продукции растениеводства, по предварительным расчетам, к 2008 году увеличился на 0,9%, в т.ч. в хозяйствах населения – на 11,8%, а в сельскохозяйственных предприятиях уменьшился на 8,3%.

Также за 2009 год объем производства продукции животноводства вырос к уровню производства в 2008 году на 1,1%, в частности, в сельскохозяйственных предприятиях уменьшился на 5,8%, а в хозяйствах населения увеличился на 3,3%.