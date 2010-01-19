В Херсонской обл. посевная площадь озимых увеличена на 0,7%

В Херсонской области в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, общая посевная площадь озимых культур увеличилась на 0,7%.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, под урожай 2010 года озимые на зерно и зеленый корм в хозяйствах всех категорий посеяны на 571,9 тыс. га, в т.ч. зерновые озимые на зерно – 481,9 тыс. га (на 0,5% меньше), озимый рапс на зерно – 88,4 тыс. га (на 8,2% больше).

Всего под урожай 2009 года сельскохозяйственные культуры в области были посеяны на площади 1394,9 тыс. га, в т.ч. аграрными предприятиями – на 869,3 тыс. га (62,3%), хозяйствами населения – на 525,6 тыс. га (37,7%).