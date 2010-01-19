«Крымский винный дом» увеличил продажи вин Oreanda на 22%

Крупный производитель вина ДП «Крымский винный дом» по итогам 2009 года увеличил продажу игристых вин ТМ «Oreanda» на 22% по сравнению с 2008 годом – до 1,48 млн. литров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Справка УНИАН. ДП «Крымский винный дом» (г. Феодосия, АР Крым) производит продукцию под ТМ «Oreanda». Площадь виноградников компании составляет 1,4 тыс. га.

С 2007 года ДП "Крымский винный дом" входит в холдинг, который объединяет ЛВЗ "Хортиця", ЗАО "Одесский коньячный завод", ООО "ТД "Мегаполис" и ООО "ТД "Мегаполис" (РФ).

По итогам 2009 года ДП «Крымский винный дом» реализовало 8,1 млн. литров вина, что на 14% превышает показатель 2008 года.