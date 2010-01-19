Завтра ожидаются сложные погодные условия

20 января на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается облачная погода. В южной части - Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой областях – сложные погодные условия: снег и мокрый снег (в Крыму с дождем), местами сильные осадки, усиление ветра 17-22 м/с, сильные метели, на юге гололед, налипание мокрого снега, в Крыму и Приазовье сильный гололед и налипание мокрого снега, порывы ветра 25-30 м/с. На остальной территории снег, метели; ветер северо-восточный, 9-14 м/с, в восточных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с. На дорогах страны гололедица.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 11-16° мороза, на севере Левобережья до 20°, днем 8-13° мороза; в южных областях и Прикарпатье на протяжении суток 5-10°, в Закарпатье 1-6° мороза; в Крыму ночью и днем около 0°, на Южном побережье 1-5° тепла.

В Киевской области сохранится облачная погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура по области ночью от 11 до 16° мороза, днем 8-13° мороза. По г. Киеву температура ночью 13-15°, днем 10-12° мороза.