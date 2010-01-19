Обеспечение аграриев Житомирской обл. дизтопливом - менее 30%

Агропромышленный комплекс Житомирской области для ведения сельскохозяйственных работ (по состоянию на 12 января) имеет в наличии 1 тыс. 540 тонн дизельного топлива, что составляет меньше трети от необходимого количества.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития областной госадминистрации.

Также сельхозпредприятия области имеют в наличии 2 тыс. 380 тонн бензина - одна треть от потребности.

Указанное количество нефтепродуктов будет распределено в январе-мае между 23 районами области пропорционально посевным площадям с учетом поданных в ОГА заявок и в пределах технологических норм. В ближайшие дни Главное управление агропромышленного развития Житомирской ОГА определит оператора-поставщика для поставок и реализации нефтепродуктов сельхозпроизводителям.