В Херсонской обл. урожай риса увеличился на 20%

В Херсонской области в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, урожай риса увеличился на 19,6%, а кукурузы и подсолнечника сократился на 34,2% и 34,6% соответственно

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, увеличение урожая риса обусловлено как расширением площадей посевов по сравнению с прошлогодними на 15,2%, так и ростом урожайности на 2,3 ц с 1 гектара, или на 4,1%.

Кроме того, агропредприятия области в 2009 г. собрали 74,8 тыс. тонн кукурузы на зерно (63,6% от общего производства), что на 43,5% меньше, чем в 2008 году, а хозяйства населения – 42,8 тыс. т (на 24,9% меньше).

Сокращение производства подсолнечника на зерно по сравнению с 2008 годом предопределено уменьшением площади сбора (на 11,4%) и урожайности с 1 гектара (на 2,9 ц, или на 26,1%). Всего собрано 238,8 тыс. тонн в весе после доработки. При этом сельскохозяйственными предприятиями собрано 160,7 тыс. тонн подсолнечника (на 30,9% меньше) при средней урожайности 9,1 ц/га (в 2008 г. – 11,5 ц).