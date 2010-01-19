Эксперт: «Кернел» продолжает стратегию экспансии

Покупка контрольного пакета акций Allseeds Group является логическим продолжением стратегии экспансии компании «Кернел».

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Дмитрий УШЕНКО.

Он подчеркнул, что в случае успешного завершения сделки «Кернел» станет основным отечественным производителем подсолнечного масла с долей рынка более чем 30%.

Кроме того, добавил аналитик, компания увеличит экспортные мощности по перевалке в Черноморских портах на 25% до 4 млн. тонн ежегодно. Это, в свою очередь, будет способствовать повешению экспортного потенциала «Кернел», считает Д.УШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 13 января 2010 года «Кернел» заключила соглашение об опционе на покупку, предоставляющем ей право приобрести контрольный пакет акций группы компаний Allseeds Group.

«Кернел» выплатит денежное вознаграждение в размере 42 млн. долл. за указанный контрольный пакет акций при условии получения компанией разрешения от Антимонопольного комитета Украины на приобретение и успешного завершения комплексной проверки деятельности группы Allseeds Group, которая проводится в настоящий момент компанией «Кернел».

Справка УНИАН. ООО «Кернел-Трейд» – одна из крупнейших в Украине агропромышленных компаний, входит в число крупнейших украинских экспортеров подсолнечного масла и зерновых культур. Направления бизнеса: экспорт подсолнечного масла и зерновых культур, продажа бутилированного подсолнечного масла на внутреннем рынке, предоставление услуг по перевалке зерновых грузов в порту Ильичевска, сельскохозяйственная деятельность.

Группа Allseeds Group ведет основную деятельность в Украине и занимается производством и экспортом растительного масла. Производственные активы Allseeds Group расположены в Украине и включают в себя маслодобывающие предприятия – ОАО «Кировоградолия» и ООО «Экотранс» (Николаев), 8 хлебоприемных предприятий, терминал для перегрузки и экспорта масла и пр.