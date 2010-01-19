«Укрспирт» в 2009 г. экспортировал 4,9 млн. дал спирта

Государственный концерн спиртовой и ликероводочной промышленности «Укрспирт» по итогам 2009 г. экспортировал 4,86 млн. дал спирта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе концерна.

Напомним, ранее «Укрспирт» заявлял, что в 2009 г. намерен удвоить поставки спирта на внешние рынки – до 10 млн. дал.

Сообщается, что в целом за 2009 г. реализация спирта этилового предприятиями концерна “Укрспирт” составила 27,5 млн. дал. При этом реализация на внутренний рынок составила 22,636 млн. дал, что на 1 млн. дал больше показателя 2008 г.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укрспирт» создан постановлением Кабинета министров от 29 июня 1996 г. «Об усовершенствовании управления предприятиями спиртовой и ликероводочной промышленности». В концерн входят 76 государственных спиртовых заводов, которые обеспечивают более 95% производства спирта в Украине.

В 2007 году предприятия концерна произвели 31,3 млн. дал спирта, что на 6% ниже показателя 2006 года. В 2008 году концерн сократил производство спирта на 12% - до 27 млн. дал с 31,3 млн. тонн в 2007 году. При этом объем произведенной продукции в действующих ценах в 2008 году вырос по сравнению с 2007 годом на 17,8% - с 1 млн. 483,6 млн. грн. до 1 млрд. 747 млн. грн.